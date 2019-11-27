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29 ноября • обновлено в 11:59
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Кабмин провел кадровые перестановки в сфере энергетики

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В среду, 27 ноября, Кабинет министров уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который решил показать украинцам, что происходит на закрытых заседаниях правительства.

При этом он не уточнил причину и другие подробности увольнения. По данным Украинского ядерного общества, с инициативой касательно Недашковского выступил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского

Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского

npp.zp.ua

Недашковский занимал должность главы "Энергоатома" с марта 2014 года. До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

Кроме того, Кабинет министров Украины назначил руководителем важного харьковского завода "Электроважмаш" Виктора Бусько – депутата Запорожского областного совета, члена фракции "Оппозиционный блок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Юрий Недашковский
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины НАЭК Энергоатом
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Комментарии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Лучше бы из Нафтогаза всех этих бездельников уволили с их многомиллионными долларовыми ! премиями.
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