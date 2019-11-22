Кабмин "обезглавил" Госэнергоэффективности

Кабинет министров Украины уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Распоряжение №1062 подписано 15 ноября.

Другим распоряжением №1053 в этот день правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Заявки на конкурс принимаются до 2 декабря включительно, а оценивание кандидатов намечено на 6 декабря.

Напомним, Сергей Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Государственном агентстве по энергоэффективности энергосбережения хотят, чтобы 100% домохозяйств были обеспечены приборами учета.

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