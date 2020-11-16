Кабмин хочет признать карантин выходного дня форс-мажором: что будет

Кабинет министров готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОПУ.

Глава Кабинета министров сообщил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

"В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, ввели карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.

В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.

Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министре в.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.

Шмыгаль сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, поскольку свободные места для госпитализации инфицированных могут закончится уже к середине декабря.