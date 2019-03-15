Испугались санкций: Россия перенесет новую "стройку века" из-за Украины

Министр транспорта России Евгений Дитрих обратился к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспорт, с требованием перенести срок корректировки проектной документации для строительства сухогрузного морского порта Тамань.

В частности, соответствующий срок планируется перенести с марта на октябрь 2019 года для исключения возможных санкций со стороны Украины. Об этом говорится в письме Дитриха, к которому приложен новый проект развития порта, передает РБК.

Представитель Акимова сообщил, что в аппарате вице-премьера сейчас изучают письмо, однако от дальнейших комментариев он отказался.

"Были дополнительно проанализированы риски проекта и согласована с потенциальными инвесторами необходимость изменения месторасположения подходного канала в целях исключения возможных санкционных ограничений со стороны Украины", – говорится в письме Дитриха.

"Таким образом, обезопасили проект от потенциального риска. Подходный канал планируется сделать так, чтобы он не заходил на территорию Украины образца до 2014 года (до оккупации Крыма Россией. – Ред.)", – отметил источник, знакомый с деталями проекта строительства порта.

Порт Тамань стоимостью 170 млрд рублей (70 млрд гривен) на первом этапе предполагает строительство семи терминалов с общим грузооборотом около 67 млн тонн. Должно быть построено два угольных терминала – "Кузбассразрезугля" и СУЭК, терминал металлургических грузов "Металлоинвеста", зерновой терминал ЭФКО и другие.

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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