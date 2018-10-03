Хватит ли Украине газа на зиму? Появился утешительный прогноз

Украине при сохранении нынешних показателей добычи и импорта должно хватить газа для успешного прохождения отопительного сезона 2018 - 2019 годов.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. "Это уже подтверждено опытом нескольких предшествовавших зим, когда было даже несколько меньше 17 миллиардов кубометров, а потом еще оставалось на конец отопительного сезона какое-то количество в хранилищах", - сказал Гончар.

Эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип считает, что многое будет зависеть от погодных условий этой зимой.

"Вроде бы нет оснований говорить, что точно произойдет что-то негативное или кризисное, но нельзя исключать перебоев. Форс-мажорные ситуации всегда могут произойти", - отметил он. Также эксперт напомнил о сильных морозах ранней весной 2018 года.

При этом директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает: "Чтобы ответить на вопрос, хватит ли Украине газа на зиму, необходимо выяснить, кому принадлежит этот газ, по какой цене его будут отпускать потребителям зимой, а также сколько газа можно отобрать из хранилищ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров отсрочил повышение тарифа на газ до 18 октября 2018 года. До этого момента и население, и поставщики коммунальных услуг будут покупать голубое топливо по действующей более года цене в 6,9 грн/куб.

С 1 октября 2018 года часть Киева и некоторые украинские городаостались без горячей воды на несколько дней. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз Украины".

В Украине отопительный сезон должны начинать после того, как температура воздуха продержится ниже 8 градусов тепла как минимум три дня. В некоторых городах он может стартовать раньше 15 октября.