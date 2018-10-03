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МирСпорт

Хватит ли Украине газа на зиму? Появился утешительный прогноз

1.1тЧитать материал на украинском

Украине при сохранении нынешних показателей добычи и импорта должно хватить газа для успешного прохождения отопительного сезона 2018 - 2019 годов.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. "Это уже подтверждено опытом нескольких предшествовавших зим, когда было даже несколько меньше 17 миллиардов кубометров, а потом еще оставалось на конец отопительного сезона какое-то количество в хранилищах", - сказал Гончар.

Эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип считает, что многое будет зависеть от погодных условий этой зимой.

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"Вроде бы нет оснований говорить, что точно произойдет что-то негативное или кризисное, но нельзя исключать перебоев. Форс-мажорные ситуации всегда могут произойти", - отметил он. Также эксперт напомнил о сильных морозах ранней весной 2018 года.

При этом директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает: "Чтобы ответить на вопрос, хватит ли Украине газа на зиму, необходимо выяснить, кому принадлежит этот газ, по какой цене его будут отпускать потребителям зимой, а также сколько газа можно отобрать из хранилищ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров отсрочил повышение тарифа на газ до 18 октября 2018 года. До этого момента и население, и поставщики коммунальных услуг будут покупать голубое топливо по действующей более года цене в 6,9 грн/куб.

С 1 октября 2018 года часть Киева и некоторые украинские городаостались без горячей воды на несколько дней. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз Украины".

В Украине отопительный сезон должны начинать после того, как температура воздуха продержится ниже 8 градусов тепла как минимум три дня. В некоторых городах он может стартовать раньше 15 октября.

Читайте все новости по теме "отопительный сезон" на OBOZREVATEL.

Тема
отопительный сезон
Персона
Михаил Гончар
Место
Украина
Объекты
УкраинагазНАК "Нафтогаз"
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Timofejev Michail
Timofejev Michail
На може — нет надёжи…
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