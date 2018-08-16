Грозят масштабные отключения: в "ДНР" грядут проблемы с электричеством

В Донецкой области Старобешевская ТЭС стала работать в половину собственной мощности из-за недостатка сырья для генерации энергии. Это грозит масштабными отключениями электричества в "ДНР".

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, еще в 2017 году на ТЭС наблюдалась работа пяти печей.

"По состоянию на июль 2018 года количество рабочих труб уменьшилось до трех, что в свою очередь ослабляет мощности работы "промышленного гиганта" и свидетельствует об экономическом спаде на части Донецкой области. Также на снимках наблюдается увеличение количества твердого топлива в месте его хранения, что указывает на уменьшение объемов производства электрической энергии на теплоэлектростанции", - сообщают в правительстве.

Отмечается, что производственный инвентарь, специальное снаряжение и оборудование в течение последнего года были разворованы террористами "ДНР".

Так, благодаря снимкам удалось установить исчезновения имущества со склада и демонтаж резервуара для мазута.

Министерство утверждает, что готовит этот вопрос для обсуждения в Минске на ТКГ по вопросам мирного урегулирования конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, во многих населенных пунктах в "ДНР" функционирует только одно отделение банка. На ситуацию стали жаловаться местные предприниматели.