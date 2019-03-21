"Грандиозный провал": Россию предупредили о начале новой эпохи

Скандал с бывшим инвестиционным банком "Тройка Диалог", который участвовал в масштабных схемах отмывания денег и вывода из России около 4,5 млрд долларов, вызвал падение акций крупнейших западных банков и показал, что Москва стала токсичной.

"Это уже новое предупреждение о том, что игроки эпохи постмодерна, включая и западных финансовых регуляторов, будут платить за свои тогдашние успехи. И в эту цену войдет не только обнуление прежних репутаций, но и отказ мировых финансовых институтов иметь с Россией дело", – пишет российский публицист Лилия Шевцова в блоге OBOZREVATEL.

По ее словам, в мире наступает время черно-белого пейзажа – "кто не с нами, тот против нас".

"Никаких оттенков серого. Склонные к компромиссам, европейцы, конечно, будут пытаться сохранить размытость правил. Но им вряд ли удастся избежать прессинга со стороны мирового полицейского, который хочет уйти на покой. Но никак не может. Вот сейчас мы можем наблюдать, как США пытаются заставить Европу и прежде всего Германию отказаться от "Северного потока-2", – сообщила Шевцова.

Публицист подчеркнула, что для России начинается новая геополитика.

"Парадокс в том, что Кремль сам завершил славное время, когда можно было дергать Запад за хвост в уверенности, что обрюзгшая цивилизация не способна на ответ. Ошибка достойна войти в учебники, как пример грандиозного политического провала", – резюмировала Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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