''Они безнадежны!'' Запад уличили в поэтапном уничтожении экономики России

В России не хотят признавать того факта, что санкции Запада разрушают экономику, поэтому власти начали просто блефовать вокруг ситуации. При этом в ЕС и США российским политикам пока подыгрывают.

Такое мнение высказала в своем блоге для "Эхо.Москвы" российский политолог Лилия Шевцова. По ее словам, в Кремле делают вид, что у них в руке более мощная карта, чем есть на самом деле.

"Блефует правительство. Министр экономического развития Максим Орешкин убеждает, что в России "есть существенный экономический рост". Непонятно, почему живем все хуже. Сергей Лавров твердит, что произошло сокращение влияния "исторического Запада" и российскую политику "разделяет большинство государств мира". Непонятно только, почему Россия корчится от западных санкций, если Запад не влияет, а большинство разделяет?" - прояснила она ситуацию.

По ее словам, большинство российских экспертов говорят о каком-то влиянии РФ на Запад, но при этом она задает вопрос: как можно на что-либо влиять, будучи под санкциями? Шевцова также уличила в блефе президента РФ Владимира Путина.

"Наконец, мастер класс по блефу дает сам президент: "Мы точно… обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет… И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно". Правда, очевидно, понимая, что привычная песня может потерять убедительность, президент переходит к шантажу блефом", - подчеркнула она.

По мнению политолога, еще до недавнего времени блеф России работал, но сейчас Запад наносит по стране удар за ударом - окружает РФ заградительным рвом, заталкивая в лепрозорий. Шевцова считает, что вместо того, чтобы создать Не-Запад и стать его лидирующей силой, Россия создает Новый Запад, в котором для нее нет места.

"А как же встречи на высшем уровне — с Макроном, Меркель и скоро с Трампом, не говоря уже о более мелкой птице? Не будем обольщаться: это западное участие в нашем блефе. Они безнадежны, говорит западная элита. Поэтому почему бы им не подыграть и унять их агрессивность! На деле западное общество консолидируются вокруг идеи "Россия — враг". Там на сцену выходят свои пацаны, строящие карьеру на русофобии", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма у Украины. Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.

Также спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил: Вашингтон будет вводить новые санкции против России раз в один или два месяца.