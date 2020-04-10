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10 апреля • обновлено в 15:39
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Гончаруку грозит до пяти лет лишения свободы из-за катастрофы с масками – юрист

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Бездействие бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которое привели к дефициту масок в стране и необходимости переплачивать втридорога за импортные средства защиты, может стоить ему лишения свободы сроком до пяти лет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал юрист Александр Плахотник. Так, поведение политика может попадать под действие второй части статьи 367 УКУ (служебная халатность). Санкция – лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Гончаруку грозит до пяти лет лишения свободы из-за катастрофы с масками – юрист

Как поясняет юрист, чтобы подтвердить халатность, правоохранителям нужно доказать, что он не просто проигнорировал свои должностные обязанности, но и отказался их выполнять. "Если он просто не рассмотрел какое-либо решение, например, в силу занятости, привлечь к ответственности будет крайне сложно. Думаю, именно поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование сразу после того, как стало известно, что секретарь СНБО Алексей Данилов отправлял письма Гончаруку с просьбой запретить экспорт, то есть он не просто не выполнял обязанности, а конкретно отказался их выполнять", – поясняет юрист.

Также силовикам придется доказать, что халатность Гончарука нанесло ущерб бюджету в размере от 60,9 тыс. грн. Отметим, как писал OBOZREVATEL, из-за действий Гончарука из бюджета пришлось переплатить миллионы долларов. Маски, которые можно было купить за 1 грн, сейчас покупают за 11-12 грн.

Отметим, Кабинет министров только 11 марта решил запретить экспорт продукции, которая может остановить распространение эпидемии (в том числе масок).

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов дважды обращался с просьбой временно запретить экспорт масок и средств защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса в Украине. При этом на тот момент премьер Алексей Гончарук рекомендации СНБО проигнорировал.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
карантин
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
АГА1 ПРЯМ ТАК ВЗЯЛИ И ПОСАДИЛИ....
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
зеленскому тоже грозит от 12 лет лишения свободы - за превышение служебных полномочий, за коррупцию и за государственную измену.
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Экономика

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