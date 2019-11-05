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5 ноября • обновлено в 13:08
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"В тяжелом состоянии": Гончарук рассказал о колоссальных тратах Украины на госдолг

3.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал основной статьей расходов в проекте Государственного бюджета на 2020 год обслуживание госдолга – 141 млрд гривен.

"Долг Украины должен уменьшаться. Постепенно давление долговых расходов уменьшалось. Расходы на 2020 год составят около 1,2 трлн гривен. Основная статья – обслуживание госдолга. Это 141 млрд гривен", – сообщил он во вторник, 5 ноября, презентуя проект главного финансового документа страны, который был разработан ко второму чтению.

По его словам, сейчас Украина находится в тяжелом финансовом состоянии.

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"Десятки лет страну грабили, уничтожали инфраструктуру. Когда-то у нас была мощная энергосистема, но сейчас она изношена, как и железнодорожная инфраструктура. На поддержание в рабочем состоянии нужны большие деньги", – заявил Гончарук.

Премьер-министр отметил, что 2019-2021 года являются пиковыми по погашению внешних обязательств. Поэтому правительству важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы выполнять обязательства перед кредиторами.

Также Гончарук акцентировал внимание на том, что в бюджете на следующий год правительство не предлагает повышать налоги.

"Кабинет министров не ищет дополнительных ресурсов в повышении налогов. Допускаем, что по отдельным позициям это возможно. Но исходя из того документа, который вносится в парламент, допресурс нужно искать в эффективности, уменьшении расходов на государство, уменьшении теневого сектора и в борьбе с коррупцией", – добавил он.

"У нас есть несколько важных вещей, которые закладываем в бюджет. Важно не увеличивать долги, а продолжать их уменьшать. До нас их очень много набрали. Каждая третья гривня в следующем году будет потрачена на долги. Поэтому мы должны сейчас с этим справиться. Мы долги погашаем", – резюмировал Гончарук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4 723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2 102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Как говорится, за что скакали...
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Ай-яй-яй, а кто ЭТО сделал? Кто набрал кредитов на десятилетия вперёд, а? Кто канючил с протянутой рукой? Кто бы это мог быть?
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Северг Олег
Северг Олег
Единственный смысл в Украине так это только то, что украинцы всему миру показали, что они бестолковый народ не способный к собственной государственности. Раньше об этом знали только русские и поляки а теперь знает весь мир. Пустить по миру такую землю всего за 30 лет... И ведь не стыдно им. Такой вот народ.
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