"В тяжелом состоянии": Гончарук рассказал о колоссальных тратах Украины на госдолг

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал основной статьей расходов в проекте Государственного бюджета на 2020 год обслуживание госдолга – 141 млрд гривен.

"Долг Украины должен уменьшаться. Постепенно давление долговых расходов уменьшалось. Расходы на 2020 год составят около 1,2 трлн гривен. Основная статья – обслуживание госдолга. Это 141 млрд гривен", – сообщил он во вторник, 5 ноября, презентуя проект главного финансового документа страны, который был разработан ко второму чтению.

По его словам, сейчас Украина находится в тяжелом финансовом состоянии.

"Десятки лет страну грабили, уничтожали инфраструктуру. Когда-то у нас была мощная энергосистема, но сейчас она изношена, как и железнодорожная инфраструктура. На поддержание в рабочем состоянии нужны большие деньги", – заявил Гончарук.

Премьер-министр отметил, что 2019-2021 года являются пиковыми по погашению внешних обязательств. Поэтому правительству важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы выполнять обязательства перед кредиторами.

Также Гончарук акцентировал внимание на том, что в бюджете на следующий год правительство не предлагает повышать налоги.

"Кабинет министров не ищет дополнительных ресурсов в повышении налогов. Допускаем, что по отдельным позициям это возможно. Но исходя из того документа, который вносится в парламент, допресурс нужно искать в эффективности, уменьшении расходов на государство, уменьшении теневого сектора и в борьбе с коррупцией", – добавил он.

"У нас есть несколько важных вещей, которые закладываем в бюджет. Важно не увеличивать долги, а продолжать их уменьшать. До нас их очень много набрали. Каждая третья гривня в следующем году будет потрачена на долги. Поэтому мы должны сейчас с этим справиться. Мы долги погашаем", – резюмировал Гончарук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4 723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2 102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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