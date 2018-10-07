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МирСпорт

Германия нанесла новый ''удар'' по Украине из-за газопровода Путина

5.3тЧитать материал на украинском

В Германии активизировали строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Судно Audacia компании Allseas присоединилось к работам на немецком участке, где также проводит работы судно Castoro Dieci (C10).

Как сообщает пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream AG 2, судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии.

"Оно должно проложить участок протяженностью около 38 километров на более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нити", - говорится в сообщении.

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Строительные работы планируют завершить до конца 2018 года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" будет реализован. Полученных разрешений для его строительства якобы достаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год - от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства. 5 сентября судно "Солитэр" приступило к работам по укладке российского газопровода в Финском заливе.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Темы
Северный поток-2газопровод
Место
Германия
Объекты
Северный поток - 2газопроводРоссияУкраина
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Lentyai Zlobnyi
Lentyai Zlobnyi
вот как завижжали ольгинские троли от радости,хотя им от этого достанется токо дырка от бублика.
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Iv Georgi
Iv Georgi
сало порошенко !!!
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Мир Миру
Мир Миру
Пусть Коболев и Витренко сожалеют. Для них это, конечно, "удар" по личным доходам.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, а промышленности и населению "удар" по карманам наносит Нафтогаз уже сколько лет, повышая цены
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