Газопровод в обход Украины: раскрыта неожиданная подоплека проекта Путина

В случае реализации проекта "Северный поток-2" Украина потеряет политический рычаг на международной арене - у Европы будет меньше интереса вмешиваться в войну с Россией.

Данное мнение озвучил в интервью "РБК-Украина" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что в определенных политических кругах есть мнение, что в случае запуска газопровода Путину будет легче воевать в Украине.

"Ведь у Европы будет меньше интереса вмешиваться в эту войну, и защищать нас, потому что трубы нет. Без сомнения, тут есть часть нашей вины. Нельзя жить 26 лет и думать, что все будет всегда хорошо, а потом удивляться. Но есть основания предполагать, что немцы нашу обеспокоенность услышали и будут пытаться помочь. Только вопрос в том, как помочь", - отметил дипломат.

По словам Кулебы, существуют два выхода из данной ситуации.

"Один из них - отказаться от "Северного потока-2", на что шансы не очень велики. Хотя американцы еще окончательно не сказали свое слово. Второй вариант, если проект "Северного потока-2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии", - пояснил он.

"Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трёхсторонние - между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объёмы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему", - добавил представитель Украины в Совете Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США заявили о задаче не допустить поставок газа в Европу через "Северный поток-2".