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2 июня • обновлено в 17:09
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В Украине сравнили зарплату женщин и мужчин: раскрыт внушительный разрыв

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Средняя зарплата мужчин в Украине в первом квартале 2020 года составила 12438 грн, тогда как женщинам платили на 21,3% меньше – 9785 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные на ее сайте. Такая же тенденция была и в 2019 году.

Какой разрыв в зарплатах был в прошлом году

  • I квартал: мужчины – 10968 грн, женщины – 8473 грн (77,2%);

  • II квартал: мужчины – 11838 грн, женщины – 9210 грн (77,8%);

  • III квартал: мужчины – 12350 грн, женщины – 9348 грн (75,7%)

  • IV квартал: мужчины – 12718 грн; женщины – 9935 грн (78,1%).

Разрыв по зарплате в Украине

Разрыв по зарплате в Украине

Госстат

Как сообщал OBOZREVATEL, достойная минимальная зарплата в Украине должна быть на уровне 6-8 тысяч гривен в месяц. А вот средняя зарплата по стране может оставаться на том же уровне, как и сейчас – около 12 000 гривен. Такое мнение высказала министр социальной политики Марина Лазебная.

За последний год курс доллара в Украине вырос на 51 копейку, минимальная зарплата – на 550 грн, а минимальная пенсия – на 141 грн. В то же время литр бензина А-95 подешевел в среднем на 8,5 грн, газ для населения – почти вдвое, а вот килограмм гречки с почти 17 грн подорожал до 43 грн.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
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