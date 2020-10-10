Микрокредиты украинцам будут выдавать по-новому: без 0% и с максимальным штрафом

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит новые правила на рынке микрокредитов. Документ вступит в силу уже с января 2021 года. Новые правила не только ограничат максимальный штраф за задержку платежей, но и обяжут указывать правдивую информацию в объявлениях.

О том, как изменились правила и почему их нужно было менять – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обманчивые кредиты

Особенность кредитов "под 0%" – такая ставка может действовать только первые несколько дней, неделю. Если же подсчитать годовую или даже месячную ставку, окажется, что придется переплачивать сотни, а то и тысячи процентов.

Некоторые кредиты доходят под 1702% годовых. Украинцев соблазняют якобы привлекательными условиями, деньги дают всем, даже безработных, а потом включают "счетчик" и привлекают коллекторов.

Согласно новым правилам, уже с 1 января будет запрещено указывать ставку в 0%, 0,01%. Все кредитные организации должны зарабатывать. Они не дают кредиты просто так и не должны вводить клиентов в заблуждение. Также закон обяжет их:

указывать настоящую кредитную ставку;

условия кредитования, в том числе все штрафные санкции;

называть примерную стоимость всего кредита с учетом процентов.

Как рассказывает OBOZREVATEL Владимир Мазуренко, который несколько лет работал кредитным экспертом в одном из украинских банков: отсутствие жестких правил, требований к размещенной рекламе и информации – одна из главных причин кризиса, который произошел на рынке микрокредитования.

"Никто вам не назовет уровень невозвратов в микрофинансовых организациях. Но я уверяю, что это может быть до 70%. Деньги выдаются просто онлайн, ничего не проверяют, ни на что не обращают внимание. А потом должников начинают терроризировать. Такие ограничения – абсолютно правильный шаг", – уверен эксперт.

В2019 году средняя сумма кредита физического лица составляла 3711 грн. С такой суммой не нужно предоставлять никакую информацию. Деньги брали, а потом сталкивались с чередой проблем, рассказывает руководительница Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

"Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных – непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли увеличить долг человека в десятки раз", – говорит Лобайчук.

Штрафные санкции ограничат

Сейчас в некоторых компаниях можно взять 2 тысячи гривен, а через год, с учетом всех штрафных санкций, пени и процентов, вернуть уже 34 тыс. грн. По новым правилам максимальная сумма штрафа и пени не сможет быть выше двух размеров займа. То есть 4 тысяч гривен.

"После того, как закон вступит в силу, появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон (даже если такое условие предусмотрено в договоре). Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитом может меняться в худшую для клиента сторону. До вступления в силу данного закона Национальный банк должен привести в соответствие свои нормативно-правовые акты", – рассказывают в Нацбанке.

Владимир Мазуренко рассказывает: сейчас система микрокредитования устроена так, что должникам начинают напоминать о долгах только после того, как уже начали насчитывать штрафы. Это делается специально, чтобы заработать на должниках.

"Есть прослойка недобросовестных участников рынка которые, возможно, после таких ограничений вовсе должны будут менять свою бизнес-модель. Они просто зарабатывают на долгах. Ограничение, безусловно, должны быть. Мы уже увидели, к чему привели такие дикие условия", – отмечает Мазуренко.

Если оформить кредитную карту в любом украинском банке, размер ставки будет в десятки раз меньше. Правда, в банках, скорее всего, проверят кредитную историю и убедятся, что клиент сможет вернуть деньги. А вот подобные "кредитные конторы" микрокредиты выдают всем подряд. Единственные два условия – быть совершеннолетним и иметь украинский паспорт.