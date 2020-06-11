Главная Новости
11 июня • обновлено в 04:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

"Власти" "ЛДНР" сорвали выплату пенсий для своих жителей

1.2т
Читать материал на украинском

Украина с 10 июня была готова открыть пункты пропуска и впускать людей из ОРДЛО за пенсиями. Однако "власти" "ЛДНР" отказались открывать КПВВ со своей стороны.

Об этом в Twitter сообщил блогер Денис Казанский. "При этом орут про хунту, которая "не платит пенсии", и геноцид. Шизофрения", – написал Казанский.

Он привел данные из СМИ, которые сообщили, что пункты пропуска для своих жителей отказались открывать как "власти" "ДНР", так и "ЛНР".

Напомним, согласно украинскому законодательству, право получать пенсии есть у тех людей, которые зарегистрированы на свободной территории Украины. Там же проводятся выплаты. Пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, ездят за деньгами через линию разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина Пенсионный фонд рекомендовал оформлять пенсии с помощью онлайн-портала. При этом жители"ЛДНР", которые ранее пересекали пропускные пункты для получения пенсий, теперь могут это делать только при наличии прописки на подконтрольной территории.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Война на Донбассе Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
пенсии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги