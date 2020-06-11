"Власти" "ЛДНР" сорвали выплату пенсий для своих жителей

Украина с 10 июня была готова открыть пункты пропуска и впускать людей из ОРДЛО за пенсиями. Однако "власти" "ЛДНР" отказались открывать КПВВ со своей стороны.
Об этом в Twitter сообщил блогер Денис Казанский. "При этом орут про хунту, которая "не платит пенсии", и геноцид. Шизофрения", – написал Казанский.
Он привел данные из СМИ, которые сообщили, что пункты пропуска для своих жителей отказались открывать как "власти" "ДНР", так и "ЛНР".
Украина с 10 июня готова открыть КПВВ и впускать людей из ОРДЛО за пенсиями.— Денис Казанський (@den_kazansky) June 9, 2020
В ОРДЛО отказались открывать КПВВ со своей стороны и пропускать людей.
При этом орут про хунту, которая "не платит пенсии", и геноцид. Шизофренияhttps://t.co/BFKu4Ez0Mi.
Напомним, согласно украинскому законодательству, право получать пенсии есть у тех людей, которые зарегистрированы на свободной территории Украины. Там же проводятся выплаты. Пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, ездят за деньгами через линию разграничения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина Пенсионный фонд рекомендовал оформлять пенсии с помощью онлайн-портала. При этом жители"ЛДНР", которые ранее пересекали пропускные пункты для получения пенсий, теперь могут это делать только при наличии прописки на подконтрольной территории.
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