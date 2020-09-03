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В НБУ предупредили украинцев: некоторые купюры нужно сдать, их больше не будут принимать

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
41,3 т.
Нацбанк вывел часть денег из оборота

Нацбанк вывел часть денег из оборота.

У украинцев есть три года, чтобы обменять в банках монеты номиналом 25 копеек и купюры 1 и 2 гривни, выпущенные до 2003 года. Уже с 1 октября рассчитываться ими не получится.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, без ограничений и бесплатно можно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

  • во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 включительно;

  • в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета).

Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк. Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).

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