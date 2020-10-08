В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на коммуналку зимой

В Украине нет оснований повышать тарифы на коммунальные услуги зимой. При этом у любой семьи есть возможность благодаря энергоэффективным мероприятиям сократить суммы в платежках.

Об этом в интервью РБК заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. "Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия затрат на термомодернизацию", – заявил министр.

ОСМД должно инвестировать 30% собственных средств, 70% инвестирует государство. Это не кредит, это помощь. Спрос есть, он мог бы быть больше. Для того, чтобы его реализовать, нужна сплоченность жителей. Для многоквартирных домов это иногда трудно сделать, это требует лидерства и не очень высокого уровня патернализма в психологии жителей населенного пункта или дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.