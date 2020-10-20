Украинцы на отоплении потеряют тысячи: как изменятся тарифы и что делать

В Украине со стартом отопительного сезона вырастут и тарифы на тепло. Львиная доля многоквартирных домов теряет около 40-60% тепла, из-за этого приходится переплачивать в разы.

О том, где будут проблемы со стартом отопительного сезона, как оформить субсидию и почему Гкал уходят впустую – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ряд городов может остаться без тепла

В Украине уже включили отопление в целом ряде городов, в том числе и Киеве. Чтобы начать отопительные сезон, предприятия должны получить от "Нафтогаза" голубое топливо. А это возможно только при условии, если они оплатили хотя бы 90% уже потребленного газа, либо же подписали с НАК договор реструктуризации, согласовали график выплат.

По последним данным, примерно в 45 населенных пунктах отопительный сезон может начаться с задержкой. Всему виной долги. При необходимых 90% уровень расчетов в Луганской области составит всего 56%, в Днепропетровской – 71%, в Кировоградской – 81%, а в Ивано-Франковской – 82%.

Ситуация стремительно меняется, возможно, с момента последнего обновления информации количество должников уже сократилось. Если же ничего не поменялось, сотни тысяч украинцев могут остаться без тепла до тех пор, пока их поставщик не договориться с "Нафтогазом" и не подпишет договор реструктуризации.

Кстати, прошлые годы Кабмин регулярно напоминал местной власти: если не начнут отопительный сезон вовремя, могут сесть в тюрьму. Так, статья 367 Уголовного кодекса Украины предусматривает заключение до 5 лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, либо невыполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям.

Как изменятся тарифы на отопление?

Тарифы на отопления могут меняться чуть ли не каждый месяц, рассказывает OBOZREVATEL директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. И все будет зависеть от стоимости газа, который составляет до 80% в составляющей стоимости тепла. "Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – констатирует Павлюк.

Аналитик Егор Комов рассказывает: с учетом возможного подорожания газа до 7 грн за кубометр, тарифы на тепло могут вырасти на 15% и практически достичь уровня прошлого года. "Думаю, что подорожания никак не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается вместе с тем и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо", – поясняет Комов.

Правда, стоит учитывать, что у каждого предприятия есть своя структура тарифов. Некоторые вовсе не используют газ для генерации Гкал, поэтому на них изменения тарифов повлияют не так существенно.

Как оформить субсидии на отопительный сезон?

Правила оформления не изменились, как и в прошлом году нужно всего лишь обратиться в орган соцзащиты с заявлением и декларацией о доходах. Если кто-то из прописанных членов семьи живет отдельно, в декларации нужно указать "прописан, но не проживает".

В таком случае специальная комиссия, созданная местными органами власти, примет решение, учитывать ли доход такого члена семьи при расчета субсидии, или нет.

При расчете будут учитывать:

зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов).

Не будут учитывать:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка – 10320 грн;

госпомощь детям-сиротам;

алименты;

проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20270 грн);

компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Как теряется тепло

Украинцы с субсидиями могут не просто не платить за коммуналку, но и "зарабатывать". Для этого нужно сократить объемы потребления и тратить меньше нормативов. В Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности поясняют:

тепловой счетчик в квартире, которая подключена к центральному отоплению, позволяет отследить сколько тепла вы получили и платить только за это количество;

Термостатический вентиль на радиатор позволит контролировать температуру в доме, квартире или отдельной комнате;

размер отопительного прибора должен соответствовать размеру помещения, которое отапливается, и его следует выключать, если никого нет дома;

отопительные приборы и радиаторы будут более эффективными, если их не закрывать мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями;

система "теплый пол" – способ подвести тепло именно туда, где оно больше всего нужно. Например, рабочий стол;

газовую колонку или бойлер, отработавших 15-20 лет, стоит заменить, потому что со временем эти устройства теряют эффективность.

Большая часть тепла из дома теряется тремя путями: через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить сами двери, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

"Окна с двойным или тройным остеклением в несколько раз уменьшают потери тепла. Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной", – поясняют в агентстве.

Определить, сколько процентов тепла теряется из-за окон, а сколько из-за крыши, необходимо в каждом случае индивидуально. Объемы и источники теплопотерь будут зависеть от состояния конкретного дома, рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO Антон Ковалишин. В целом же здания советской постройки могут экономить до 50%, а иногда до 60% тепловой энергии при условии комплексной термомодернизации.

"Важно помнить о том, какие мероприятия в какой очередности лучше делать. В первую очередь нужно проверить, чтобы в многоэтажке был общедомовой счетчик тепла – он позволяет платить за фактически потребленную тепловую энергию. В целом в Украине более 80% многоквартирных зданий уже оборудованы общедомовыми теплосчетчиками. Есть города, где 100% домов уже имеют такие приборы учета", – рассказывает Ковалишин.

Существенно сократить теплопотери и экономить поможет автоматика. К примеру, если в здании 70-х годов отопление однокомнатной квартиры в Киеве обходится примерно в 1500 грн в месяц, то установка индивидуального теплового пункта с автоматическим погодным регулированием может сократить суммы в платежках на 25-50%.

Также необходимо выполнить балансировку стояков, чтобы тепло равномерно распределялось по всем квартирам; утеплить все коммуникации (трубы), чтобы тепло доходило до квартир, а не терялось по пути, сделать промывку системы отопления. Только эти мероприятия могут позволить вместо 1500 грн платить ежемесячно всего 750 грн.

"Дополнительную экономию можно получить, если заменить окна на энергоэффективные. Нужно поставить энергосберегающие окна и двери в подъезде, плюс должен быть тамбур, чтобы тепло не терялось. Дальше нужно утеплять все здание по периметру от цоколя до конька крыши. Также необходимо утеплить чердак и саму крышу", – рассказывает Ковалишин.

Чтобы определить возможную экономию, все необходимые технические мероприятия и требования к ним, необходимо пригласить энергоаудитора. Он рассчитает требования к оборудованию и материалам утепления, разработает конкретные энергоэффективные мероприятия, определит сроки окупаемости каждого мероприятия.

Без энергоаудита:

можно приобрести оборудование и материалы по завышенным ценам либо с неподходящими характеристиками;

навредить самому зданию, нарушив Государственные строительные нормы;

из-за неправильного утепления стен в квартирах может появиться плесень;

после, возможно, придется демонтировать старое оборудование и утеплитель, покупать и устанавливать новые.

Сделать энергоаудит может энергосервисная компания YASNO Efficiency. Это обойдется примерно в 15-20 тысяч гривен (около 50-100 грн. с квартиры, зависимо от размера дома). Кроме того, у них же можно заказать авторский надзор (чтобы в ходе реализации проекта модернизации дома были соблюдены все стандарты), либо привлечь как генерального подрядчика, тогда все сделают "под ключ".

"Я бы рекомендовал сейчас ОСМД обратить внимание на такой источник финансирования энергоэффективных мероприятий как энергосервисные компании (ЭСКО). "Теплые кредиты" в следующем году для этой категории не предусмотрены, программы "70 на 30" в некоторых городах уже закончилась, а в некоторых городах может быть не продолжена на следующий год. ЭСКО могут вложить свои средства, выполнить все работы "под ключ", гарантировать определенный уровень экономии энергоресурса, обеспечить соблюдение санитарных требований и комфорт", – добавляет Ковалишин. В промышленности и бюджетной сфере уже есть сотни примеров, когда именно с помощью энергосервиса заказчики существенно сокращали свои расходы на отопление.