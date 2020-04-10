Украинцам на карантине хотят раздать по 720 грн: кому, сколько и как урежут налоги

В Украине глава комитета по соцполитике от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала законопроект, который резко обрубит поступления подоходного налога в бюджет, при этом работающие смогут получать "на руки" до 720 грн.

Соответствующие нововведения предусмотрены в законопроекте №3302. Подробнее о новом предложении – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что предлагают?

На время карантина украинцев хотят освободить от уплаты налога на доходы физлиц. Речь идет о тех, кто зарабатывает до 7 тыс. грн. Первые четыре тысячи для них не будут облагаться подоходным налогом. Что это означает?

К примеру, сейчас подоходный налог (18%) с 7 тыс. грн составляет 1260 грн. Если документ поддержат нардепы, то с такой же зарплаты придется заплатить 540 грн. То есть 720 грн можно будет оставить себе.

Такое новшество коснется 40,5% всех официально работающих. Именно такой процент украинцев, согласно данным Госстата, зарабатывает до 7 тыс. грн. Если зарплата выше 7 тыс., то новшество закона таких сотрудников не коснется.

Сколько потеряет бюджет?

Налог на доходы физлиц распределяется между местным и городскими бюджетами. Даже если всего на один месяц предоставить такую скидку, выполнить планы местным властям будет фактически невозможно. Бюджет верстался исходя из планов, которые уже сейчас становятся невыполнимыми.

Вопрос: где брать деньги на зарплаты бюджетникам, на медицину, дороги, социальную поддержку населения, если львиную долю работающих освободить от подоходного налога?

Автор законопроекта Галина Третьякова в пояснительной записке указала: сэкономить можно будет на субсидиях; кроме того, можно провести секвестр (урезание) бюджетов и рассчитывать на помощь международных партнеров.

По факту же реальный ущерб, а он составит миллиарды гривен, должно просчитать Министерство финансов. Стоит отметить, что Третьякова уже несколько лет, еще до того, как стала нардепом, выступала за увеличение необлагаемого минимума для домохозяйств.

По оценкам финансового аналитика Егора Комова, страна недополучит примерно 2 млрд грн. Причем в первую очередь под ударом окажутся мелкие города, где низкие средние зарплаты и мало источников пополнения бюджета.

Деньги получат простые украинцы?

"Работодатель выступает в качестве налогового агента. То есть и сейчас подоходный налог платит работодатель, а не работающий. Фактически снижение уровня налогообложения может привести к тому, что эти деньги останутся у предпринимателя, а не у сотрудника", – рассказывает Комов. В качестве примера эксперт вспоминает: несколько лет назад ЕСВ снизили в два раза, при этом уровень зарплаты в Украине резко не вырос.

"Фактически снижение уровня налогообложения может привести к тому, что эти деньги останутся у предпринимателя, а не у сотрудника", – рассказывает Комов.

Автор законопроекта уверена: "Работающее лицо получит "на руки" дополнительные до 720 грн в месяц, что может частично или полностью компенсировать расходы домохозяйств на закупку масок, перчаток, фармакологических препаратов и тому подобное. Потребность в таких средствах есть хоть и временной, но необходимой для обеспечения безопасности семей от заболевания COVID-19 и предотвращает распространение пандемии".

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