Украинцам кардинально пересчитают пенсии в несколько этапов: что и когда изменится

Украинцев в 2021-м ждет значительный рост пенсий. Всем, кто получает выплату по возрасту, их повысят на 15 %. Кроме того, из-за роста минимальной зарплаты пересчитают и пенсии тем, кто выполнил требования по стажу.

О том, как и кому пересчитают пенсии в 2021-м – читайте в материале OBOZREVATEL.

В марте проведут очередную индексацию: кто и сколько получит

Повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец. К примеру, могут быть надбавки за сверхстаж, прибавка до уровня прожиточного минимума или в связи с наличием полного стажа.

Повышение составит около 15 %. К примеру, если расчетный размер пенсии 2 400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2 760 грн. А если расчетный размер 1 500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1 769 грн с декабря 2020 года).

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1 %:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50 % инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

Пенсионная реформа на паузе

В Украине в следующем году обещают запустить обязательную накопительную пенсионную систему. Часть зарплаты придется отдавать на личный счет, но зато после выхода на заслуженный отдых можно будет получить сразу две пенсии.

За ближайшие месяцы "слуги" в парламенте и в правительстве должны договориться о единой модели, совместно ее доработать и убедить Раду поддержать новшество.

Проект Кабмина:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ и еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (в Кабмине подсчитали, что если бы такое новшество работало уже сейчас, пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере 1 млн грн);

украинцы старше 50 лет не смогут принять участие в накопительной системе.

Украинцам кардинально пересчитают пенсии в несколько этапов: что и когда изменится Пенсии в Украине изменятся

Проект Рады:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7% );

взнос разделят между собой сотрудник и работодатель;

с 2023-го по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

В итоге общая нагрузка на зарплату за первые три года вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL рассказал: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию", – пояснил Рева.

Новая минималка повлияет на уровень пенсий

В Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-го такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В 2020-м украинцев ждет незначительное повышение минимальной зарплаты уже в сентябре – на 5,9% до 5000 грн. В следующем году этот показатель, обещает премьер, повысят дважды.

с 1 января 2021-го – 6000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Учитывая, что в Украине достаточно быстро растут цены, добавляет аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

"Наше видение необходимости повышать МЗП (минимальная заработная плата. – Ред.) базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", – заявил премьер.

Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев