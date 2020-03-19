Украинцам из-за карантина компенсируют часть коммуналки: кому и как

Государство собралось компенсировать украинцам часть расходов на коммуналку из-за того, что они во время карантина вынуждены больше находиться дома. Это приведет к огромным затратам из бюджета.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, который пообщался с чиновниками и узнал детали возможного начисления компенсаций.

Компенсация коммуналки УНИАН

Сейчас ведомства разрабатывают ряд механизмов. Проще всего увеличить размер субсидии. Уже есть готовая финансовая инфраструктура, не нужно будет открывать новые счета, достаточно просто один раз перевести более значительную сумму.

Однако, в конечном варианте, к примеру, компенсировать расходы могут не всем субсидиантам, а, к примеру, только пенсионерам. Тогда деньги могут перевести на пенсионные счета. Еще один вариант – выдавать деньги некоторым льготным категориям (многодетным семьям, малообеспеченным). Тогда также могут использовать уже открытые банковские счета.

Денег критически не хватает

Бюджет Украины уже не выполняется. Неофициально OBOZREVATEL рассказывают: денег критически не хватает, поэтому рассчитывать на значительную поддержку не приходится. Более того, с 1 апреля президент Владимир Зеленский уже анонсировал выдачу пенсионерам по 1 тыс. грн (тем, кто получает до 5 тыс. грн), а на это понадобится около 9,8 млрд грн.

Поэтому разовая компенсация в лучшем случае компенсирует дополнительные расходы. А говорить о том, что платить придется меньше, чем в прошлом месяце, не приходится.

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