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30 мая • обновлено в 02:24
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Украинцам будут платить по две пенсии: сколько можно будет получить после новой реформы

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В Украине с 2021 года Кабинет министров планирует провести новую пенсионную реформу и ввести накопительный уровень. В результате при выходе на заслуженный отдых украинцы смогут получать по две выплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. При небольших отчислениях вторая выплата, скорее, может считаться прибавкой к пенсии, а не гарантией безбедной старости. Главный принцип – сколько отложил, столько и получил. И то при условии, что накопительный фонд не рухнет или государство не решит оставить деньги себе (по опыту России, к примеру).

Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

  • При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

  • При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

Сейчас на пенсию украинцы отдают 18,8% зарплаты (часть единого соцвзноса). Собранных денег катастрофически не хватает, дефицит Пенсионного фонда достиг более 170 млрд грн и продолжает расти.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL рассказал: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
реформа Пенсионный фонд пенсии
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