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24 мая • обновлено в 19:39
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С начала пандемии 25 богатейших людей мира увеличили свое состояние на $255 млрд

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В мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes. В совокупности они обладают капиталом стоимостью почти 1,5 трлн долларов. Это примерно 16% от активов всех миллиардеров мира в сумме.

На первом месте по приросту состояния – основатель Facebook Марк Цукерберг. Он стал богаче на 31,4 млрд долларов. Его активы оцениваются в 86,5 млрд долларов, он занимает четвёртую строчку в списке 25 самых богатых миллиардеров по версии Forbes.

25 богатейших людей мира увеличили свое состояние на $255 млрд

25 богатейших людей мира увеличили свое состояние на $255 млрд

На втором месте оказался основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Прирост его финансов составил 29,9 млрд долларов. Его состояние оценивается в 146,9 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает первую строчку.

Третью строчку по приросту занял индийский миллиардер Мукеш Амбани, который в апреле заключил сделку с Facebook и стал самым богатым человеком Азии. После обвала рынка его состояние увеличилось на 19,9 млрд долларов, достигнув 52,7 млрд долларов. По версии Forbes он занимает 15-е место в списке 25 самых богатых людей.

На четвёртом месте основатель второго по величине после Alibaba китайского онлайн-магазина Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Онстал богаче на 17,9 млрд долларов. Его состояние оценивается в 35,6 млрд, в общем рейтинге он занимает 22-ю строчку.

Сооснователь и разработчик Google Ларри Пейдж стал богаче на 14,2 млрд долларов, его состояние увеличилось до 63,6 млрд долларов. В общем рейтинге он занимает восьмую строчку.

Вместе с тем, ни один из 25 богатейших людей не потерял ни копейки из своего состояния с 23 марта.

  1. Джефф Безос, США. Состояние – $146,9 млрд, рост на $29,9 млрд. Источник богатства – Amazon.

  2. Билл Гейтс, США. Состояние – $106,5 млрд, рост на $11,9 млрд. Источник богатства – Microsoft.

  3. Бернар Арно, Франция. Состояние – $94,1 млрд, рост на $12,8 млрд. Источник богатства – LVMH.

  4. Марк Цукерберг, США. Состояние – $86,5 млрд, рост на $31,4 млрд. Источник богатства – Facebook.

  5. Уоррен Баффет, США. Состояние – $69,2 млрд, рост на $6 млрд. Источник богатства – Berkshire Hathaway.

  6. Ларри Эллисон, США. Состояние – $66,4 млрд, рост на $10,4 млрд. Источник богатства –программное обеспечение.

  7. Стив Балмер, США. Состояние – $65,4 млрд, рост на $14 млрд. Источник богатства – Microsoft.

  8. Ларри Пейдж, США. Состояние – $63,6 млрд, рост на $14,2 млрд. Источник богатства – Google.

  9. Сергей Брин, США. Состояние – $61,3 млрд, рост на $13,7 млрд. Источник богатства – Google.

  10. Амансио Ортега, Испания. Состояние – $60,5 млрд, рост на $5,2 млрд. Источник богатства – Zara.

  11. Джим Уолтон, США. Состояние – $55,2 млрд, рост на $3,6 млрд. Источник богатства – Walmart.

  12. Элис Уолтон, США. Состояние – $55 млрд, рост на $3,6 млрд. Источник богатства – Walmart.

  13. Роб Уолтон, США. Состояние – $54,8 млрд, рост на $3,6 млрд. Источник богатства – Walmart.

  14. Франсуаза Бетанкур-Майерс, Франция. Состояние – $54,2 млрд, рост на $6,4 млрд. Источник богатства – L’Oréal.

  15. Мукеш Амбани, Индия. Состояние – $52,7 млрд, рост на $19,9 млрд. Источник богатства – нефть и газ, нефтехимия.

  16. Карлос Слим Элу, Мексика. Состояние – $51,2 млрд, рост на $4,2 млрд. Источник богатства – телекоммуникации.

  17. Маккензи Безос, США. Состояние – $47,8 млрд, рост на $10,4 млрд. Источник богатства – Amazon.

  18. Ма Хуатен, Китай. Состояние – $46,4 млрд, рост на $6,8 млрд. Источник богатства – онлайн-медиа.

  19. Джек Ма, Китай. Состояние – $41,3 млрд, рост на $3 млрд. Источник богатства – онлайн-торговля.

  20. Фил Найт, США. Состояние – $37,7 млрд, рост на $9,9 млрд. Источник богатства – Nike.

  21. Илон Маск, США. Состояние – $36,7 млрд, рост на $9,5 млрд. Источник богатства – SpaceX.

  22. Колин Чжэн Хуан, Китай. Состояние – $35,6 млрд, рост на $17,9 млрд. Источник богатства – онлайн-торговля.

  23. Франсуа Пино, Франция. Состояние – $31,8 млрд, рост на $2,1 млрд. Источник богатства – предметы роскоши.

  24. Шелдон Адельсон, США. Состояние – $30,7 млрд, рост на $1,4 млрд. Источник богатства – казино.

  25. Майкл Делл, США. Состояние – $28,3 млрд, рост на $3,5 млрд. Источник богатства – Dell Computers.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока для большинства людей из-за коронавируса путешествия стали недоступными, миллиардеры самоизолируются на роскошных яхтах и летают на частных самолетах.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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