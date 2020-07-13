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Россиянке пришел счет за коммуналку на 30 млрд рублей

Андрей Довгань
Личные финансы
2,3 т.
Россиянке пришел счет за коммуналку на 30 млрд рублей

Жительница Самарской области (Россия) получила квитанцию за отопление на 30,4 миллиарда рублей (более $426 млн).

В пресс-службе Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" заявили, что это произошло из-за технической ошибки, которая уже устранена, говорится в публикации "РИА Новости".

Фото счета жительница Самарской области опубликовала в сообществе "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте". В графе "сумма" указано 30 432 243 018 рублей 90 копеек.

"Вот такая сумма платежа за месяц пришла. Это как понимать вообще?", – написала она.

Счет за тепло на 30 млрд рублей

Счет за тепло на 30 млрд рублей progorodsamara.ru

"Ошибка произошла на стороне платёжного сервиса "Квартплата 24": при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма. В настоящее время техническая неисправность устранена", – сообщили теплоэнергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа –"слуги народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

РоссияТарифы ЖКХ и субсидии
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