Россиянке пришел счет за коммуналку на 30 млрд рублей

Жительница Самарской области (Россия) получила квитанцию за отопление на 30,4 миллиарда рублей (более $426 млн).

В пресс-службе Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" заявили, что это произошло из-за технической ошибки, которая уже устранена, говорится в публикации "РИА Новости".

Фото счета жительница Самарской области опубликовала в сообществе "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте". В графе "сумма" указано 30 432 243 018 рублей 90 копеек.

"Вот такая сумма платежа за месяц пришла. Это как понимать вообще?", – написала она.

Счет за тепло на 30 млрд рублей progorodsamara.ru

"Ошибка произошла на стороне платёжного сервиса "Квартплата 24": при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма. В настоящее время техническая неисправность устранена", – сообщили теплоэнергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа –"слуги народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.