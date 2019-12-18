Кабмин покроет долги по зарплате шахтерам: сколько выделили денег

Кабинет министров Украины направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

Об этом в среду, 18 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Алексей Гончарук

Долги по зарплате

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады на пленарном заседании в четверг, 31 октября, приняло во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год, выделив 1 млрд на погашение долгов перед шахтерами.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что благодаря вмешательству Владимира Зеленского фактически был решен вопрос погашения долгов по заработной плате работникам государственного предприятия "Львовуголь".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским шахтерам погасили задолженность по заработной плате. По его словам, долг составлял 1 миллиард гривен.

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