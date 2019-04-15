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Зависит судьба российского газопровода: ЕС окончательно утвердил Газовую директиву

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Евросоюз окончательно одобрил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам.

Одобрение прошло без обсуждения текста законопроекта. Директивы будут распространяться и на российский газопровод в обход Украины "Северный поток — 2".

Новшества газовой директивы:

  • половину мощности трубы должны оставить для независимых компаний;

  • оператором газопровода должен быть не связанный с "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а независимая компания;

  • Германия получит право ограничивать действия директивы по согласию с Еврокомиссией.

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