Зависит судьба российского газопровода: ЕС окончательно утвердил Газовую директиву

Евросоюз окончательно одобрил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам.

Одобрение прошло без обсуждения текста законопроекта. Директивы будут распространяться и на российский газопровод в обход Украины "Северный поток — 2".

Новшества газовой директивы:

Германия получит право ограничивать действия директивы по согласию с Еврокомиссией.

оператором газопровода должен быть не связанный с "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а независимая компания;

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Как сообщал OBOZREVATEL:

8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директивы, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директивы ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".