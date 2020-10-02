ЕС ввел санкции против властей Беларуси, но Лукашенко не вошел в "черный список"

Европейский Союз со 2 октября ввел санкции в отношении около 40 официальных лиц Беларуси за фальсификацию выборов президента и нарушение прав человека.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (2 октября) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен", – сказал он.

При этом незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в санкционный список не вошел. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

"ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Великобритания и Канада решили наказать Лукашенко санкциями за фальсификацию выборов и реакцию на протесты в стране. Кроме Лукашенко и его сына Виктора они затронули семерых высокопоставленных белорусских чиновников.