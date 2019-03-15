Россиян наказали за агрессию в Керченском проливе: ЕС нанес окончательный удар

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за нападения РФ на украинские корабли и последующий захват моряков в Керченском проливе.
В список вошли начальник погрануправления ФСБ по оккупированному Крыму Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Об этом говорится в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС в пятницу, 15 марта (чтобы посмотреть полный список попавших под санкции – проскролльте до конца страницы).
"В связи с применением силы РФ, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры", – говорится в заявлении.
Одновременно с этим ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против Российской Федерации – до 15 сентября 2019 года.
Официальный журнал ЕС
Официальный журнал ЕС
Официальный журнал ЕС
Официальный журнал ЕС
Официальный журнал ЕС
Официальный журнал ЕС
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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