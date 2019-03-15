Россиян наказали за агрессию в Керченском проливе: ЕС нанес окончательный удар

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за нападения РФ на украинские корабли и последующий захват моряков в Керченском проливе.

В список вошли начальник погрануправления ФСБ по оккупированному Крыму Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Об этом говорится в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС в пятницу, 15 марта (чтобы посмотреть полный список попавших под санкции – проскролльте до конца страницы).

"В связи с применением силы РФ, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры", – говорится в заявлении.

Одновременно с этим ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против Российской Федерации – до 15 сентября 2019 года.

Официальный журнал ЕС

Официальный журнал ЕС

Официальный журнал ЕС

Официальный журнал ЕС

Официальный журнал ЕС

Официальный журнал ЕС

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