Коммуналка в Украине вырастет еще сильнее: что подорожает быстрее

В ближайшие несколько лет украинцы столкнутся с очередным подорожанием коммунальных услуг. При этом из-за сложной ситуации в энергетике стоимость электроэнергии будет расти быстрее, чем остальные услуги ЖКХ.

Об этом заявили аналитики Национального банка Украины (НБУ) в своем апрельском Инфляционном отчете. "Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет", – говорится в документе.

Эксперты прогнозируют достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию, что сформирует дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

В то же время, отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет привете к накоплению квазифискального дисбаланса и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее", – предупредили в НБУ.

Тем временем в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг прогнозируют сложную ситуацию с энергообеспечением украинцев зимой. Причина – усложнение общей ситуации в системе из-за российских обстрелов. Выход же там видят в повышении тарифа на свет для населения – утверждается, что это поможет провести ремонты поврежденного оборудования.

Также OBOZ.UA сообщал, что в экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В связи с этим энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишней нагрузки на сеть.

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