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МирСпорт

Совет ЕС единогласно продлил санкции против России

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В Европейском Союзе приняли решение о продлении экономических санкций против Росии еще на полгода.

Как сообщает "РИА Новости", своим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против РФ до 31 января 2019 года.

"Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском Совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции. Сегодня Совет принял это решение в письменном виде и в соответствии с правилом принятия всех таких решений единогласно", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в понедельник, 9 июля, решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

Срок введенных ранее санкций против России прошел 31 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующее решение лидеры Евросоюза согласовали еще 29 июня на саммите в Брюсселе.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
Европейский Союзсанкции Россия
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
Сегодня во всех колхозах России будет праздник, кино, концерт и дискотека. А потом..... хохложопые батраки с таджиками будут убирать за ними мусор, а с утра на вахту- работать на ахрессора!))))
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Tkachuk Yury
Tkachuk Yury
Aкaдeмик И.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Нам-то пойух, главное, чтобы нибратьям полегчало
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