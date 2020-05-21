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21 мая • обновлено в 12:28
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Закон о ПриватБанке передали на подпись Зеленскому

2.8т
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Закон о банках в Украине №2571-д, который запрещает возвращение ПриватБанка бывшим владельцам, передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Информация об этом появилась в карточке закона на сайте Верховной Рады 21 мая.

Документ после принятия его Верховной Радой проходит положенную ему процедуру. Свою подпись на нем уже поставил глава парламента Дмитрий Разумков. "Закон направлен на подпись президенту", – сказано в его карточке.

Принятие закона является одним из условий сотрудничества с МВФ и получения Украиной кредита.

Состояние прохождения закона

Состояние прохождения закона

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.

Верховная Рада отказалась отменить ранее принятый закон о ПриватБанке №2571-д. Теперь документ пойдет на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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