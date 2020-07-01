Зеленский постановил, как будет изменяться состав НКРЭКУ: кто первый на выход

Зеленский подписал указ о ротации в НКРЕКП (Фото: коллаж Обозревателя).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента. Документ утвержден 30 июня.

Как будет меняться состав НКРЕКП

до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Антоновой Елене Александровне; до 1 июля 2021 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Кривенко Оксане Александровне; до 1 июля 2023 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Магде Алексею Ивановичу; до 1 июля 2024 года ротация применяется: – к члену НКРЭКУ Бабий Ольге Андреевне; – к члену НКРЭКУ Коваленко Дмитрию Витальевичу; до 1 июля 2025 года ротация применяется: – к члену НКРЭКУ Кайдашу Руслану Юрьевичу; – к члену НКРЭКУ Тарасюку Валерию Владимировичу.

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