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Во всем мире подешевела нефть: график

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,2 т.
Во всем мире подешевела нефть: график

Цены на нефть начали снижаться. Коллаж Обозревателя

Мировые цены на нефть в среду, 22 июля, начали падать после резкого роста накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,45% – до $44,12.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,52% – до $41,70. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi

Цены на нефть WTi TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире во вторник, 21 июля, выросли на фоне новостей о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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