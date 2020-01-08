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8 января • обновлено в 18:17
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В Украине могут снизиться цены на газ: Коболев назвал условие

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В "Нафтогазе" заявили, что в начале 2020 года в Украине могут снизиться цены на газ для населения.

Для этого сначала должны упасть цены на европейском рынке газа. Об этом сказал глава НАК Андрей Коболев в интервью, которое опубликовано на Youtube-канале компании. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Основания для снижения цены есть. Причина – в дополнительных объемах газа, которые будут поступать на европейский рынок. Весь рынок готовился к тому, что транзит будет прерван. Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а, соответственно, и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка газа", – сказал Коболев.

По его словам, когда именно возможно снижение, пока говорить рано, так как в Европе пока послепраздничное затишье. "Думаю, об этом можно будет говорить в январе. Сейчас трейдеры не работают, все отдыхают", – объяснил глава "Нафтогаза".

Будет ли снижение цен для обычных потребителей в Украине, если они упадут в Европе, по словам Коболева, будет зависеть уже от Кабмина.

Цена на газ в Украине

Цена на газ в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 Украинская ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Поставки газа в Украину Цена на газ
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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филя филя
филя филя
теперь Нафтогаз агент Газпрома. вы курсе что это значит, майданные братья?))
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3
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
===В "Нафтогазе" заявили, что в начале 2020 года в Украине могут снизиться цены на газ для населения. Для этого сначала должны упасть цены на европейском рынке газа.==== Украинцы ... на всю голову украинцы ...цену увеличивает спрос а не запасы - и зимой всегда они высокие - но свиньям можно в очередной раз соврать - пусть надеются убогие ...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка газа" Транзитёр ???
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ще не вмерла, шестёрка!
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