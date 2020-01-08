В Украине могут снизиться цены на газ: Коболев назвал условие

В "Нафтогазе" заявили, что в начале 2020 года в Украине могут снизиться цены на газ для населения.

Для этого сначала должны упасть цены на европейском рынке газа. Об этом сказал глава НАК Андрей Коболев в интервью, которое опубликовано на Youtube-канале компании. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Основания для снижения цены есть. Причина – в дополнительных объемах газа, которые будут поступать на европейский рынок. Весь рынок готовился к тому, что транзит будет прерван. Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а, соответственно, и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка газа", – сказал Коболев.

По его словам, когда именно возможно снижение, пока говорить рано, так как в Европе пока послепраздничное затишье. "Думаю, об этом можно будет говорить в январе. Сейчас трейдеры не работают, все отдыхают", – объяснил глава "Нафтогаза".

Будет ли снижение цен для обычных потребителей в Украине, если они упадут в Европе, по словам Коболева, будет зависеть уже от Кабмина.

Цена на газ в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 Украинская ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!