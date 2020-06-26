В "Слуге народа" придумали, как пополнить бюджет на $ 2 млрд без кредитов МВФ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" заявила, что, приватизировав имущество, которое находится в управлении профсоюзов, государство получит около двух миллиардов долларов.

Такое мнение она высказала во время встречи с журналистами в пятницу, 26 июня, сообщает "Укринформ". Политик уточнила, что, в частности, таким имуществом являются здания профсоюзов, гостиницы "Турист", санаторно-курортные комплексы.

"Это все – государственное имущество. Что это значит для нас, как для граждан Украины? Это значит, что, приватизировав это имущество, мы можем получить, если продадим эти комплексы, 2 миллиарда долларов дополнительных доходов в наш бюджет, не обращаясь за границу за кредитами МВФ, не обращаясь к ЕБРР и другим структурам, у нас это имущество есть, оно просто присвоено структурой, которая не имела права присвоить это имущество", – сказала Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Поэтому постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась в Верховную Раду с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".