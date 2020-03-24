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24 марта • обновлено в 12:31
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/ Рынки и компании

В разгар пандемии: стало известно, сколько масок Украина продала за границу

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На протяжении января и февраля 2020 года из Украины было вывезено медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн. Львиная доля пришлась на хирургические маски.

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Об этом со ссылкой на данные таможни сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский в Facebook во вторник, 24 марта.

Из Украины вывезли маски

Из Украины вывезли маски

Январь и февраль оказались пиковыми в плане вывоза. Для сравнения, за последние полгода (с сентября по февраль) из Украины таких товаров экспортировали лишь на в два раза большую сумму (она включает и пиковые месяцы) – $34,2 млн.

"Така аномалия увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале", – написал Каневский.

Как из Украины вывозили медицинские товары

Как из Украины вывозили медицинские товары

Глеб Каневский

Что еще вывозили из Украины в феврале

  • защитные очки – 1,8 тонн на $54,9 тыс.;

  • респираторы – 2,2 тонны на $154,5 тыс.;

  • медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на $48,1 тыс.;

  • медицинские халаты – 71,6 тонн в $959,3 тыс..

  • нитриловые перчатки – 389 тыс. пар;

  • медицинские перчатки – 216 тыс. пар;

  • лабораторные костюмы – 30,2 тонны;

  • антисептик – 46,3 тонны.

Как из Украины вывозились медицинские товары

Как из Украины вывозились медицинские товары

StateWatch

Как из Украины вывозились медицинские товары

Как из Украины вывозились медицинские товары

StateWatch

Как из Украины вывозились медицинские товары

Как из Украины вывозились медицинские товары

StateWatch

"Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось", – отмечают в отчете.

Как писал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука. Дело касается промедления с запретом на экспорт индивидуальных средств защиты и другого медицинского оборудования.

Отметим, OBOZREVATEL первым опубликовал письма к Гончаруку от секретаря СНБО, которые, возможно, проигнорировал тогдашний глава правительства.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Экспорт и импорт товаров" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Экспорт и импорт товаров Коррупция в Украине Борьба с коррупцией в Украине Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Глеб Каневский
Место
Украина
Тег
вирус
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
продали,теперь трусы ношеные на морду цепляйте,в место маски,хватит всем.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Комедианты! В Украине это называется бизнесом!
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Прямо как в анекдоте про галицаев, которые папку с мамкой за две копейки продали, зато поют лучше всех. ))))))))))))))))))))
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Экономика Рынки и компании

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