В разгар пандемии: стало известно, сколько масок Украина продала за границу

На протяжении января и февраля 2020 года из Украины было вывезено медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн. Львиная доля пришлась на хирургические маски.

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Об этом со ссылкой на данные таможни сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский в Facebook во вторник, 24 марта.

Из Украины вывезли маски

Январь и февраль оказались пиковыми в плане вывоза. Для сравнения, за последние полгода (с сентября по февраль) из Украины таких товаров экспортировали лишь на в два раза большую сумму (она включает и пиковые месяцы) – $34,2 млн.

"Така аномалия увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале", – написал Каневский.

Как из Украины вывозили медицинские товары Глеб Каневский

Что еще вывозили из Украины в феврале

защитные очки – 1,8 тонн на $54,9 тыс.;

респираторы – 2,2 тонны на $154,5 тыс.;

медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на $48,1 тыс.;

медицинские халаты – 71,6 тонн в $959,3 тыс..

нитриловые перчатки – 389 тыс. пар;

медицинские перчатки – 216 тыс. пар;

лабораторные костюмы – 30,2 тонны;

антисептик – 46,3 тонны.

Как из Украины вывозились медицинские товары StateWatch

Как из Украины вывозились медицинские товары StateWatch

Как из Украины вывозились медицинские товары StateWatch

"Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось", – отмечают в отчете.

Как писал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука. Дело касается промедления с запретом на экспорт индивидуальных средств защиты и другого медицинского оборудования.

Отметим, OBOZREVATEL первым опубликовал письма к Гончаруку от секретаря СНБО, которые, возможно, проигнорировал тогдашний глава правительства.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

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