Главная Новости
26 мая • обновлено в 10:21
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Польше крупная сеть супермаркетов выдавала украинские огурцы за местные

1.7т
Читать материал на украинском

Известной польской сети супермаркетов Biedronka грозит штраф примерно равный 10 млрд гривен за то, что она выдавала украинские огурцы и овощи из других стран за выращенные в Польше.

Об этом сообщило Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) на своем сайте.

"На прилавке была надпись "Польша", а фактически морковь пришла из Бельгии и Нидерландов (магазины в Силезском воеводстве). В Украине выросли тепличные огурцы (их продавал магазин в Люблинском воеводстве), итальянская капуста пришла из Франции (магазин в Западно-Поморском воеводстве)", – говорится в сообщении.

Biedronka

Biedronka

Неверные этикетки были обнаружены на почти 10% из проверенных товаров.

Чем это грозит магазинам

Согласно польскому законодательству, предоставление покупателям недостоверной информации о товаре считается серьезным нарушением. За него компанию Jeronimo Martins Polska, которая владеет супермаркетами, по итогам расследования могут оштрафовать на 10% от годового оборота. По словам главы UOKiK Томаша Хрустного, это равно сумме 1,5 млрд злотых (примерно 9,8 млрд гривен).

Почему решили обманывать людей

Вероятной причиной обмана на полках в UOKiK называют экономический патриотизм поляков. Согласно проведенному в 2016 году опросу, 73% поляков пытаются поддержать польскую экономику, покупая произведенные в ней продукты.

"А при выборе продуктов питания страна происхождения наиболее важна для 76% опрошенных. Респонденты указали, что они предпочли бы выбрать польский продукт, а не иностранный", – подытожили в Польском управлении по конкуренции и защите прав потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный авиарейс с украинскими заробитчанами.

В Польше разрешили въезд в страну без обсервации отдельным категориям граждан, которые ранее в рамках карантина из-за COVID-19 не могли пересечь границу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Качество продуктов в Украине
Теги
обманывают в супермаркете супермаркет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги