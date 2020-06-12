Шахтеры продолжили бунт в "ЛНР": появилось свежее видео из Антрацита

В оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине уже неделю продолжается бунт из-за задержки зарплаты за март и апрель на шахте "Комсомольская".

Протесты начали 5 июня, а 9 июня более сотни шахтеров объявили голодовку. После этого "власти" "ЛНР" провели аресты среди наиболее активных ее участников. Также они глушат мобильную связь и отключают доступ к соцсетям. Об этом сообщают местные блогеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Самое интересное то, что после начала митинга, чудным образом пропала мобильная связь. Дракон хунты кабель перегрыз, ага", – прокомментировал в Telegram блогер "Ф*шик донецкий".

Он добавил, что 12 июня перебои со связью начались и в других городах, которые находятся под контролем боевиков. "Кстати, магическим образом исчез МТС в Донецке, Старобешево и Макеевке после начала митинга шахтеров в Антраците. С полчаса уже нет связи", – добавил блогер.

Бунт шахтеров в Антраците

Бунт шахтеров в Антраците

Как сообщал OBOZREVATEL, бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном террористами "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власти" просто закрыли шахту "Никанор-Новая".

В оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине работники шахты "Комсомольская" устроили акцию протеста из-за задержки зарплаты за март и апрель.

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