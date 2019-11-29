Украина отреагировала на "тайные" переговоры с Россией по газу

"Тайная" встреча министров энергетики Украины и РФ Алексея Оржеля и Александра Новака, которую без анонсов провели 28 ноября в Вене, прошла в рамках трехсторонних переговоров по газу.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном в пятницу, 29 ноября, на сайте Кабинета министров Украины. "Стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу. В переговорном процессе правительство действует исключительно в интересах украинского народа и каждого украинца в частности", – говорится в сообщении.

Новости РосСМИ заявили о срыве переговоров по газу с Украиной

Новость о встрече в Вене, которую неожиданно для всех провели представители Украины и России, вызвала большой резонанс в соцсетях. В частности, пользователи Facebook потребовали объяснений о переговорах на страницах "Нафтогаза" и главы правления компании Андрея Коболева.

Переговоры по газу

"Вместе с европейской стороной Правительство отстаивает позицию, что это должны быть европейские правила и долгосрочный контракт. Переговоры будут продолжаться в различных форматах дальше", – заявили по этому поводу в пресс-службе Кабмина.

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