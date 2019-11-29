Украина отреагировала на "тайные" переговоры с Россией по газу

"Тайная" встреча министров энергетики Украины и РФ Алексея Оржеля и Александра Новака, которую без анонсов провели 28 ноября в Вене, прошла в рамках трехсторонних переговоров по газу.
Об этом сказано в сообщении, обнародованном в пятницу, 29 ноября, на сайте Кабинета министров Украины. "Стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу. В переговорном процессе правительство действует исключительно в интересах украинского народа и каждого украинца в частности", – говорится в сообщении.
Новость о встрече в Вене, которую неожиданно для всех провели представители Украины и России, вызвала большой резонанс в соцсетях. В частности, пользователи Facebook потребовали объяснений о переговорах на страницах "Нафтогаза" и главы правления компании Андрея Коболева.
Переговоры по газу
"Вместе с европейской стороной Правительство отстаивает позицию, что это должны быть европейские правила и долгосрочный контракт. Переговоры будут продолжаться в различных форматах дальше", – заявили по этому поводу в пресс-службе Кабмина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
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