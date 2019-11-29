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30 ноября • обновлено в 11:04
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Украина отреагировала на "тайные" переговоры с Россией по газу

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"Тайная" встреча министров энергетики Украины и РФ Алексея Оржеля и Александра Новака, которую без анонсов провели 28 ноября в Вене, прошла в рамках трехсторонних переговоров по газу.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном в пятницу, 29 ноября, на сайте Кабинета министров Украины. "Стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу. В переговорном процессе правительство действует исключительно в интересах украинского народа и каждого украинца в частности", – говорится в сообщении.

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Новость о встрече в Вене, которую неожиданно для всех провели представители Украины и России, вызвала большой резонанс в соцсетях. В частности, пользователи Facebook потребовали объяснений о переговорах на страницах "Нафтогаза" и главы правления компании Андрея Коболева.

Переговоры по газу

Переговоры по газу

Украина отреагировала на "тайные" переговоры с Россией по газу

"Вместе с европейской стороной Правительство отстаивает позицию, что это должны быть европейские правила и долгосрочный контракт. Переговоры будут продолжаться в различных форматах дальше", – заявили по этому поводу в пресс-службе Кабмина.

Украина отреагировала на "тайные" переговоры с Россией по газу

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
газ транзит газа Кабинет министров Украины
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Вислоухих готовят к капитуляции и отказу от стокгольмских хотелок .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
-"Депутат Верховной Рады VIII созыва Михаил Добкин считает, что нужно ввести временное военное положение и казнить некоторых представителей прошлой власти. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK. «Необходимо на месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и, по законам военного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства „Свободы“ — Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на доме профсоюзов в Одессе», — заявил Добкин.
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