В "Газпроме" уволили менеджера, который заявил о проблемах с газопроводом "Cила Cибири"

В российском "Газпроме" уволили топ-менеджера, который публично признал проблемы с газопроводом "Сила Сибири". По нему Россия поставляет газ в Китай.

Этот сотрудник рассказал СМИ "внутреннюю" информацию о колоссальных проблемах на одном из месторождений, которые ставят под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект "Сила Сибири". Об этом сообщила "Лента".

Речь идет о заместителе 307-го департамента "Газпрома" Андрее Филиппове. "Филиппова в нашей системе больше нет, возможно, вас заинтересуют другие заместители главы 307-го департамента?" – заявил представитель компании.

Источник издания сообщил, что формально Филиппова отправили на пенсию, хотя он 1961 года рождения и пенсионного возраста пока не достиг. На деле же, по словам представителя компании, Филиппова убрали из-за утечки в СМИ проблем с проектом "Сила Сибири". "15 июня был последний рабочий день", – отметил источник.

О чем рассказал Филиппов

Филиппов вместе с коллегами рассказал СМИ о многочисленных нарушениях при освоении Чаяндинского газового месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".

Комплекс проблем, о которых топ-менеджеры замалчивали годами, может привести к срыву многомиллиардного контракта на поставки газа в Китай, а сам "Газпром" может потерять более 1,5 триллиона рублей.

Одно из ключевых месторождений для "Силы Сибири" – Чаяндинское – уже не выходит на прогнозный уровень добычи.

Число скважин на месторождении упало с 335 до 278, а прогнозный уровень добычи – с запланированных 25,4 миллиарда кубов газа в год до 22,7 миллиарда.

Столь резкое снижение уровня добычи ставит под угрозу весь проект. При этом "Газпром" уже анонсировал "Силу Сибири-2", которая, скорее всего, будет строиться для спасения и заполнения газом первой "Силы Сибири".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" обманул своих партнеров, пообещав им поставки газа по "Северному потоку-2" вскоре после завершения укладки труб.

С помощью газопровода "Северный поток-2" Россия хотела наказать Украину. Но вместо этого практически впустую потратила сотни миллиардов долларов. Об этом сказал российский экономический аналитик Михаил Крутихин.