Одумались? В Дебальцевом террористы захотели запустить захваченные предприятия

Террористы "ДНР" в 2020 году в Дебальцевом хотят запустить два захваченных предприятия – хлебозавод и предприятие по производству комплектующих для цементных заводов "Модуль".

Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков, ссылаясь на так называемого первого заместителя главы администрации Дебальцевого Екатерину Галышеву.

По словам Галышевой, местные "власти" собираются создать 200 рабочих мест. "Среди наиболее приоритетных задач развития на 2020 год – поддержка местных промышленных предприятий, выведение показателей развития промышленности города на довоенный уровень", — заявила представитель самопровозглашенной администрации Дебальцевого.

Единственный в городе хлебозавод боевики закрыли в апреле 2019 года – его признали банкротом. Хлеб жителям возят из Горловки и Енакиевого.

Дебальцево Новое Время

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

В сети появились новые фото гипермаркета Metro в Донецке, который террористы "ДНР" полностью разграбили еще в 2014 году.

Ранее киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

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