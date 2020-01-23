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23 января • обновлено в 16:49
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В Германии отреагировали на слова Гончарука о передаче "Укрзалізниці" в управление

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Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn AG не планирует брать в управление "Укрзалізницю", как об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Эксперты Deutsche Bahn будут консультировать УЗ, а не управлять ею. Об этом в немецкой компании сообщили Deutsche Welle в четверг, 23 января.

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"DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания на складе Deutsche Bahn, специализирующаяся на сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать "Укрзалізницю" в предпринимательских и технических вопросах", – приводит издание ответ компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

  • В среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

  • Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Экономический форум в Давосе "Укрзалізниця"
Персона
Алексей Гончарук
Место
Германия
Тег
Укрзалізниця
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
А, сьогодні день відчинених дверей для тролляндії.... Адеквати коментувати не можуть.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А ничего что это стратегическое?
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hunt andres
hunt andres
Твою ж мать!)))) Не случилось перемоги. И то - кому ж охота таким гуаном управлять)
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