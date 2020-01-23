В Германии отреагировали на слова Гончарука о передаче "Укрзалізниці" в управление

Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn AG не планирует брать в управление "Укрзалізницю", как об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Эксперты Deutsche Bahn будут консультировать УЗ, а не управлять ею. Об этом в немецкой компании сообщили Deutsche Welle в четверг, 23 января.

"DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания на складе Deutsche Bahn, специализирующаяся на сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать "Укрзалізницю" в предпринимательских и технических вопросах", – приводит издание ответ компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

В среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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