Филиал "Укрзалізниці" – "Центр обеспечения производства" – планирует отдать 17 млн гривен фирме "НПО "Трансремонт", которая фигурировала в уголовном производстве СБУ по финансированию терроризма.

Последние решения по этой компании датируются октябрем 2019 года. Об этом говорится в материале "Слідство. Інфо". По данным портала публичных закупок Prozorro, 21 февраля эта компания победила сразу в пяти аукционах, организованных филиалом "Укрзалізниці". Но договор пока не подписан.

По условиям закупок предусмотрена поставка 175 комплектов деталей для тележек пассажирского вагона – по 35 на один тендер. Все пять объявлений опубликовали в один день. В них приняли участие только две компании – "ПКФ "Официсто" и "НПО "Трансремонт". Последняя победила на всех торгах с одинаковыми предложениями по 3,4 миллиона гривен. В итоге она может получить 17 млн гривен.

УЗ платит фирме, которая сотрудничает с боевиками

Издание выяснило, что следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области с 2017 года расследуют уголовное производство по финансированию терроризма, в котором фигурирует компания "Трансремонт". Об этом свидетельствует постановление Днепровского районного суда Киева от февраля 2019 года.

"По данным спецслужбы, в течение 2016-2018 годов "Трансремонт" продавала товары, изготовленные в оккупированном Луганске. По мнению правоохранителей, продукция из "ЛНР" поступала в том числе и в "Укрзалізницю". Деятельность "Трансремонта" также попала в фокус полиции, в частности, закупка деталей у этой фирмы на более чем 12 млн гривен в 2018 году. Следствие выяснило, что компания "Трансремонт", а также ее конкурент на торгах подали письмо о представительстве интересов единственного производителя – фирмы "Украинская группа полимер".

"Таким образом формальные конкуренты даже не скрывали совместный коммерческий интерес", – отмечают в постановлении Соломенского районного суда Киева с мая 2019 года", – сказано в материале.

Журналисты пишут, что последние четыре года "Трансремонт" заключала договоры исключительно с филиалом "Центр обеспечения производства". В частности, за полтора года подразделение УЗ отдало фирме более 80 млн гривен.

"Владельцем и руководителем фирмы "Трансремонт" является жительница Киева Ирина Житняя. Ранее она проживала в Луганске и известна как многолетний бизнес-партнер и менеджер луганского бизнесмена Вячеслава Краюшкина, группа компаний которого регулярно выигрывала тендеры в системе "Укрзалізниці", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укразалізниця" по завышенной в 5 раз цене закупила у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.

Государственное предприятие "ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" 15 января заключило соглашение с российской фирмой "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей или 42,9 млн грн.

Филиал "Укрзалізниці" собрался купить у киевской компании "Раксел" уголь из РФ на 12 млн грн. По документам, топливо якобы будет закуплено через венгерскую фирму.

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