Филиал "Укрзалізниці" – "Центр обеспечения производства" – планирует отдать 17 млн гривен фирме "НПО "Трансремонт", которая фигурировала в уголовном производстве СБУ по финансированию терроризма.
Последние решения по этой компании датируются октябрем 2019 года. Об этом говорится в материале "Слідство. Інфо". По данным портала публичных закупок Prozorro, 21 февраля эта компания победила сразу в пяти аукционах, организованных филиалом "Укрзалізниці". Но договор пока не подписан.
По условиям закупок предусмотрена поставка 175 комплектов деталей для тележек пассажирского вагона – по 35 на один тендер. Все пять объявлений опубликовали в один день. В них приняли участие только две компании – "ПКФ "Официсто" и "НПО "Трансремонт". Последняя победила на всех торгах с одинаковыми предложениями по 3,4 миллиона гривен. В итоге она может получить 17 млн гривен.
УЗ платит фирме, которая сотрудничает с боевиками
Издание выяснило, что следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области с 2017 года расследуют уголовное производство по финансированию терроризма, в котором фигурирует компания "Трансремонт". Об этом свидетельствует постановление Днепровского районного суда Киева от февраля 2019 года.
"По данным спецслужбы, в течение 2016-2018 годов "Трансремонт" продавала товары, изготовленные в оккупированном Луганске. По мнению правоохранителей, продукция из "ЛНР" поступала в том числе и в "Укрзалізницю". Деятельность "Трансремонта" также попала в фокус полиции, в частности, закупка деталей у этой фирмы на более чем 12 млн гривен в 2018 году. Следствие выяснило, что компания "Трансремонт", а также ее конкурент на торгах подали письмо о представительстве интересов единственного производителя – фирмы "Украинская группа полимер".
"Таким образом формальные конкуренты даже не скрывали совместный коммерческий интерес", – отмечают в постановлении Соломенского районного суда Киева с мая 2019 года", – сказано в материале.
Журналисты пишут, что последние четыре года "Трансремонт" заключала договоры исключительно с филиалом "Центр обеспечения производства". В частности, за полтора года подразделение УЗ отдало фирме более 80 млн гривен.
"Владельцем и руководителем фирмы "Трансремонт" является жительница Киева Ирина Житняя. Ранее она проживала в Луганске и известна как многолетний бизнес-партнер и менеджер луганского бизнесмена Вячеслава Краюшкина, группа компаний которого регулярно выигрывала тендеры в системе "Укрзалізниці", – сказано в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укразалізниця" по завышенной в 5 раз цене закупила у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.
Государственное предприятие "ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" 15 января заключило соглашение с российской фирмой "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей или 42,9 млн грн.
Филиал "Укрзалізниці" собрался купить у киевской компании "Раксел" уголь из РФ на 12 млн грн. По документам, топливо якобы будет закуплено через венгерскую фирму.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.