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Украинцев ждет новый курс доллара: валюта достигнет знаковой отметки

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В Украине курс доллара в первую неделю сентября может опуститься до отметки в 25 грн/$. При этом справочный курс доллара 1 сентября составил 25,23 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. При этом эксперт отметил, что стабилизация гривни происходит на фоне заявления нардепа от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, который возглавил Комитет по вопросам финансовой и таможенной политики, о том что в стране возможно увеличение подоходного налога в стране.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25-25,2 грн/$

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25-25,2 грн/$

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"Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны все же будет стабильным и не выйдет из диапазона 25-25,2 грн/$", прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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