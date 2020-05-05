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5 мая • обновлено в 17:53
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Украинцев собрались лишить льготы на электроэнергию

12.6т
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В Украине с 1 января 2021 года предлагают отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии.

Такое предложение рассматривают в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщили "Українські новини" во вторник, 5 мая. Его в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг озвучил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Напомним, сейчас цена установлена ​​на уровне 90 коп. за 1 кВт/ч в случае, если потребляется до 100 кВт/ч электричества в месяц, и 168 коп. – если потребляется более 100 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию

Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течение 2-5 лет комиссия предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Такое решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином приняли решение изменить правила предоставления субсидий для тех, кто имеет задолженность по коммуналке. Если раньше семьи имели право на продление помощи в случае, если у них нет долга за коммунальные услуги более чем за два месяца, с 1 мая это условие смягчат до трех месяцев.

В Украине с начала года цены на газ снизились на 38%, при этом только за апрель цену снизили на 15%. Такая же динамика продолжится и в мае.

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Читайте все новости по теме "Льготы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Льготы в Украине Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Дмитрий Коваленко
Место
Украина
Теги
Льготы тарифы коммунальные услуги НКРЭКУ
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Серега Вий
Серега Вий
На противоположные обоснования-наплевать.Они, ведь,в бюджет ничего не приносят.Даже при пандемии жадность не пропадает.Ненажравшихся пора нажрать
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Звон Владимир
Звон Владимир
С каждым днем все радостнее жить....
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Bodnar Miron
Bodnar Miron
Ахметову end Co потрібно повернути зроблену "благодійність". Це щоб у люмпену не було ілюзій. Так грабують уже майже 30 років, так буде і надалі!!!
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Экономика Рынки и компании

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