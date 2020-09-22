Цены на нефть упали во всем мире: как это отразится на украинцах

Мировые цены на нефть во вторник, 22 сентября, продолжили падение. Причиной стали новости о возобновлении добычи сырья в Ливии.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $41,35 за баррель (-0,21%). Также подешевели октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – до $39,40. Снижение составило 0,35%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10:00 по киевскому времени.

Почему подешевела нефть

Снижение цен на сырье аналитики объяснили тем, что на востоке Ливии возобновилась добыча нефти, сообщил "Интерфакс".

"Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи", – отметило агентство.

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большаю часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Также колебание цен на нефть косвенно затрагивает и другие рынки. Дело в том, что если один сырьевой рынок проседает, это затрагивает все сырьевые рынки. То есть, цены на нефть, пусть и не прямо, влияют на производство экспортных украинских товаров и приток валюты в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в понедельник, 21 сентября, снизились после скачка на прошлой неделе.