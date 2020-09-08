Цены на нефть упали из-за неудачной попытки Саудовской Аравии завоевать рынок

Цены на нефть упали во всем мире.

Цены на нефть во вторник, 8 сентября, продолжили падение из-за слабого спроса и неудачной попытки Саудовской Аравии снизить цены на сырье.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре снизилась до $41,82 (-0,45%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $38,87. Падение составило 0,53%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 9:56 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему нефть дешевеет

Снижение цен на сырье эксперты связали с предположениями, что спрос на него вряд ли восстановится в ближайшее время, сообщил "Интерфакс".

"Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты", – говорится в публикации.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, – завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября цены на нефть упали из-за решения саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco снизить в октябре цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США.

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