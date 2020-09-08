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Цены на нефть упали из-за неудачной попытки Саудовской Аравии завоевать рынок

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
3,8 т.
Цены на нефть 8 сентября

Цены на нефть упали во всем мире.

Цены на нефть во вторник, 8 сентября, продолжили падение из-за слабого спроса и неудачной попытки Саудовской Аравии снизить цены на сырье.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре снизилась до $41,82 (-0,45%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $38,87. Падение составило 0,53%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 9:56 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI.

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему нефть дешевеет

Снижение цен на сырье эксперты связали с предположениями, что спрос на него вряд ли восстановится в ближайшее время, сообщил "Интерфакс".

"Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты", – говорится в публикации.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, – завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября цены на нефть упали из-за решения саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco снизить в октябре цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США.

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