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12 июня • обновлено в 10:09
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Цены на нефть резко ушли вниз: график

2.5т
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Цены на нефть в пятницу, 12 июня, резко ушли вниз. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась сразу на 2,04% – до $37,76. Это почти на $2,5 ниже, чем было накануне.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели еще больше – до $35,43 за баррель (-2,5%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:10 по киевскому времени.

Напомним, утром в четверг баррель Brent стоил $40,23, баррель WTI – $37,94.

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
Brent WTI нефть
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