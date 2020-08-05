Цены на нефть развернулись из-за новых угроз коронавируса

Мировые цены на нефть марки Brent в среду, 5 августа, замедлили рост после активного повышения накануне. На лондонской бирже ICE Futures ее баррель стоит $44,45 (+0,04%).

А вот нефть марки WTI подешевела до $41,65. Снижение цены составило 0,12%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi TheICE

Агентство "Интерфакс" сообщило, что обеспокоенность инвесторов вызывает сворачивание планов по смягчению карантинных мер в некоторых городах, включая Манилу (Филиппины) и Мельбурн (Австралия), из-за роста выявленных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть Brent за сутки выросли на $0,9 до $43,81 на фоне новостей о третьем этапе испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly&Co.