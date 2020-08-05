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Цены на нефть развернулись из-за новых угроз коронавируса

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
2,8 т.
Цены на нефть

Цены на нефть 5 августа. Коллаж Обозревателя

Мировые цены на нефть марки Brent в среду, 5 августа, замедлили рост после активного повышения накануне. На лондонской бирже ICE Futures ее баррель стоит $44,45 (+0,04%).

А вот нефть марки WTI подешевела до $41,65. Снижение цены составило 0,12%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi

Цены на нефть WTi TheICE

Агентство "Интерфакс" сообщило, что обеспокоенность инвесторов вызывает сворачивание планов по смягчению карантинных мер в некоторых городах, включая Манилу (Филиппины) и Мельбурн (Австралия), из-за роста выявленных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть Brent за сутки выросли на $0,9 до $43,81 на фоне новостей о третьем этапе испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly&Co.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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