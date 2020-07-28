Цены на нефть продолжили падение второй день подряд: график

Мировые цены на нефть продолжили падение. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,11% – до $43,36.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,36% – до $41,45. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:40 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в понедельник, 27 июля, начали снижаться после роста на прошлой неделе. Это произошло на фоне обострения конфликта США и Китая.